Club Nacional vernoemt trainingsveld naar Luis Suárez

Fotoserie Máxima en Wil­lem-Alexan­der openen voetbalclinic in Milaan

22:01 Op staatsbezoek in Italië was er vanavond heel even tijd voor sport voor het koningspaar, met een voetbalclinic van oud-internationals en de aanwezigheid van Giro-winnaar Tom Dumoulin op een handelsdiner. En daar doe je Willem-Alexander een immens plezier mee.