Clubicoon Iniesta onzeker over toekomst bij Barça

Het grootste probleem voor Iniesta is dat hij niet langer zeker is van een basisplaats en dat zal zeker meespelen bij zijn beslissing. ,,Ik focus mij alleen op wat er nog gaat komen'', aldus Iniesta. ,,Wat heel belangrijk is, is dat we nog meespelen voor drie prijzen. De voetbalwereld verandert vaak en heel snel. Voor hetzelfde geld is de situatie binnen drie weken helemaal anders. Ik heb wel altijd gezegd dat ik ervan droom om hier mijn carrière te beëindigen."



Binnen twee maanden wordt de Spaanse international 33 jaar, maar hij denkt nog niet aan stoppen. ,,Tussen mij en de club zullen nooit problemen zijn, wat er ook gebeurt. Ik blijf denk ik een goede invloed hebben op de ploeg, maar mijn prestaties bepalen de toekomst. Ik blijf niet bij Barcelona om gewoon aanwezig te zijn.''