Clubleiding heft eerste elftal op na 12-0 nederlaag bij Barça B

Het opmerkelijke besluit volgt op de reusachtige nederlaag een dag eerder bij FC Barcelona B, koploper in de Segunda División B. Eldense moest in Catalonië met liefst 12-0 buigen voor het tweede elftal van Barça, een record op het derde Spaanse niveau. Na 36 minuten spelen stond het al 7-0.

Eldense, afkomstig uit het plaatsje Elda in de regio Valencia, degradeerde als gevolg van de nederlaag naar het vierde niveau, met nog zes wedstrijden te spelen. Eldense kreeg in 32 wedstrijden al 80 tegengoals en verzamelde pas 16 punten. Een aantal spelers liep gisteren tijdens de wedstrijd al huilend en radeloos over het veld. Direct na de vernedering kondigde de clubleiding drastische maatregelen aan. Vandaag bleek dat de banden met de Italiaanse investeerders van de club zijn verbroken en dat Eldense dit seizoen niet meer in actie komt.