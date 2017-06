Coach Krajicek en Raonic uit elkaar

,,Ik wil Richard bedanken voor zijn hulp, zijn toewijding en zijn professionaliteit. Ik wens hem het allerbeste'', liet de 26-jarige speler vanavond via Twitter weten.



Krajicek (45) ging in december vorig jaar aan de slag als coach van Raonic. De Nederlander coachte vorig jaar kortstondig Stan Wawrinka tijdens het grasseizoen. De Canadees, die op dat moment de nummer drie van de wereldranglijst was, hoopte met de Nederlander aan zijn zijde zijn eerste grandslamtoernooi te winnen.



Groot succes bleef vooralsnog echter uit. Bij de Australian Open strandde Raonic in de kwartfinales, op Roland Garros werd hij afgelopen zondag in de vierde ronde uitgeschakeld. Krajicek ontbrak afgelopen week al in Parijs.



Krajicek blijft de komende jaren directeur van het ATP-toernooi in Rotterdam. Hij zag de samenwerking met Raonic als een mooie kans om ook zijn ambitie als coach waar te maken. ,,Deze twee banen zijn voor mij een ideale combinatie'', liet hij in december weten.