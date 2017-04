Collega-international: Messi kan beter stoppen bij Argentinië

Messi werd dinsdag voor vier interlands geschorst nadat hij tijdens Argentinië-Chili (1-0, doelpunt Messi) de Braziliaanse grensrechter zou hebben beledigd. Behalve steun was er in eigen land ook veel kritiek op de sterspeler.



Volgens collega-international Mariano Andujar kan Messi de eer beter aan zichzelf houden. ,,Ik denk niet dat Leo bezig moet zijn met een terugkeer bij de nationale ploeg. Waarom zou hij? Zodat de fans hem weer uit kunnen joelen?", zegt de keeper van Estudiantes tegen Dos Contra Uno.



Messi beëindigde in juni vorig jaar zijn interlandcarrière nadat hij er (weer) niet in was geslaagd zijn land naar een hoofdprijs te leiden. In de finale van de Copa America was Chili na strafschoppen te sterk - Messi miste er zelf één.



Na een massaal offensief in Argentinië besloot Messi terug te komen op zijn beslissing. ,,Niemand waardeert hem", treurt Andujar. ,,Ze zeggen altijd: waarom speelt hij bij Argentinië nooit zoals hij bij Barcelona doet. Alsof-ie zijn best niet doet. Toen hij ermee stopte wilde iedereen hem terug. Je waardeert pas wat je hebt als je het verliest."



Zonder de geschorste Messi blameerde Argentinië zich in Bolivia (2-0). De aanvoerder is pas weer speelgerechtigd op de laatste speeldag tegen Ecuador. Met een voorlopige vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse zone zijn de Argentijnen nog allerminst zeker van het WK volgend jaar in Rusland.



Messi trof in 117 interlands al 58 keer doel. Toch slaagde de dribbelaar er nooit in de Albiceleste naar een hoofdprijs te leiden, zoals zijn illustere voorganger Diego Maradona dat wel deed op het WK in 1986.