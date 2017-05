Comeback Kvitova na messteek duurt twee ronden

WK-kwalificatietoernooi Volleybalsters ook maatje te groot voor Noorwegen

14:24 De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede duel in het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan gewonnen. Na de 3-0-zege op Denemarken was het team van bondscoach Jamie Morrison nu duidelijk te sterk voor Noorwegen: 25-11 25-14 25-13.