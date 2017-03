Cruciale 'Clásico' op zondag 23 april in Madrid

Real Madrid gaat aan kop in La Liga met 65 punten uit 27 wedstrijden. Barcelona heeft twee punten minder en ook een wedstrijd meer gespeeld. Eerder dit seizoen eindigde de 'Clásico' in Catalonië onbeslist (1-1).

Voor beide clubs volgt de onderlinge confrontatie na een week met verplichtingen in de Champions League. Real Madrid ontvangt op dinsdag 18 april Bayern München voor de return in de kwartfinale, Barcelona speelt een dag later in het eigen Camp Nou tegen Juventus.