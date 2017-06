Dani Alves kan meest succesvolle ooit worden

Alves won met Barcelona de Champions League in 2009, 2011 en 2015. Met Sevilla sleepte de rechtsback in 2006 en 2007 de UEFA Cup in de wacht. Alves won al 36 prijzen met de nationale ploeg van Brazilië en zijn clubteams. Alleen zijn landgenoot Maxwell (37 prijzen) was succesvoller. Alves is de eerste speler die in de finale van de Champions League jubileert met een honderdste wedstrijd in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.