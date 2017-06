Danique (13) ontmoet haar grote EK-vrouwenvoetbalheldin Miedema

De dertienjarige Danique is erg fanatiek in het vrouwenvoetbal. Haar grote droom kwam dus ook uit toen zij op het trainingskamp in Zeist haar grote voorbeeld Vivianne Miedema, die binnenkort op het EK speelt, mocht ontmoeten. Onder het genot van een speciaal diner wisselen de twee ook nog wat tips uit.