'Dat ik won in Parijs was een wonder'

,,Dat geelblauwe shirt uit het eerste jaar dat ik won in Parijs, dat is trouwens nog een mooi verhaal. Toen ik verder kwam in het toernooi en op de showcourts begon te spelen, kwam er iemand van de organisatie naar mijn coach, Larri Passos. Een beetje besmuikt: dat het eigenlijk toch wel de bedoeling was dat Gustavo iets stemmig wits zou dragen op het chique Roland Garros. Maar ik stelde nog helemaal niks voor destijds en had van mijn sponsor Diadora maar één soort shirt gekregen. 'Nou', zei Larri dus, 'jullie hebben pech, want Guga heeft niks anders. Het wordt blauwgeel tot het eind.' En zo was het ook."

Björn Borg

Kuerten praat makkelijk, zeker als het over 'Parijs' gaat. Roland Garros is 'zijn' toernooi. Mats Wilander en Ivan Lendl wonnen ook drie keer op het Franse gravel, verder zegevierden alleen Björn Borg (6) en Rafael Nadal (9) vaker. Maar die eerste keer, twintig jaar geleden, blijft het meest speciaal. ,,Dat is waar het allemaal begon", zegt Kuerten. ,,Ik won echt uit het niets, had nog nooit iets bijzonders gepresteerd op de tennisbaan. Ik stond 66ste op de ranking en kwam naar Parijs met het idee één ronde te overleven, misschien twee. En na twee weken kreeg ik die Coupe des Mousquetaires in mijn handen gedrukt, van Björn Borg en Guillermo Vilas, twee absolute tennisgrootheden. Ongelooflijk. En niet omdat ik een makkelijk schema had, haha."

Drie kampioenen moest hij kloppen op weg naar zijn eerste Franse titel. Thomas Muster (1995), titelverdediger Jevgeni Kafelnikov en Sergi Bruguera (1993, 1994) verslikten zich allen in de onbekende Braziliaan. ,,Man, die kwartfinale tegen Kafelnikov. Mijn eerste keer op het centre court in Parijs. Twee nachten heb ik wakker gelegen om te verzinnen hoe ik van hem zou kunnen winnen. Geen idee had ik." ,,Larri had op een gegeven moment bedacht dat hij nogal een slow starter was, dus dat ik al volledig opgewarmd en vol energie de baan op zou moeten gaan, om hem meteen aan te pakken. Zo gezegd zo gedaan. Een paar uur voor de wedstrijd gingen we dus de trainingsbaan op, om flink op te warmen. Stapt na vijf minuten Jevgeni de baan naast ons op. Weg strategie, weg plan. Ik won, maar dat was echt een wonder."

Macaroni

Vrijwel alles staat Kuerten nog bij uit zijn zegereeks in 1997. Hoe hij elke dag zijn macaroni at bij pizzeria Victoria, vlakbij zijn hotel Montblanc in het centrum van Parijs. ,,Een eenvoudig twee-sterrenhotel, meer kon ik toen nog niet betalen." Hoe coach Passos hem voor elke wedstrijd in de kleedkamer vamos, cavalo! toeschreeuwde: kom op, paard! ,,Tja, Larri vond een paard elegant en sterk en kennelijk dacht hij dat van mij ook. Het pepte me wel op in elk geval." En hoe hij kort voor de finale tegen Bruguera op de tribune de blik ving van zijn bijna drie jaar oudere broer Rafael en diens vriendin Leticia. ,,Dat was ook wel mooi", vertelt Kuerten, wéér met die glinsterogen. ,,Leticia, nu al heel lang Rafa's vrouw, werkte destijds in Spanje. Een jaar eerder waren ze ook op Roland Garros, maar toen lag ik er na één ronde al uit. Dus Leticia had nu niet zoveel vakantie opgenomen. Moest ze na elke partij haar baas bellen om te vragen of ze nog even weg kon blijven."

Dan stokt Kuerten even, voor het eerst tijdens het gesprek. Praten over zijn familie valt hem zwaarder dan over tennis. Want achter de glimlach van de Braziliaan verbergt hij het overlijden van zijn vader, toen Guga nog maar acht jaar was, en de dood van zijn jongere broer Guilherme, die door zuurstoftekort tijdens zijn geboorte verstandelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt was en in 2007 op 28-jarige leeftijd overleed.



,,Mijn vader was een fervent tennisser. Hij stierf aan een hartaanval terwijl hij umpire was tijdens een wedstrijd. Als kleine jongen maakt zoiets een onuitwisbare indruk. Dat hij nooit heeft gezien wat ik heb bereikt, is een zwarte vlek in mijn leven."



,,En mijn broer Gui, met al zijn beperkingen was hij altijd en overal vrolijk. Dat heeft mijn ogen wel geopend. Hij was apetrots op mij en alle bekers die ik won, bewaarde hij. Natuurlijk, tennis is heel belangrijk voor mij geweest. Het heeft mij alles gebracht in mijn leven. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om geluk en gezondheid."