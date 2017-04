Davis Cup: Tien feitjes over Bosnië-Nederland

De Nederlandse tennissers treffen vandaag tot en met zondag Bosnië-Herzegovina in de Davis Cup. De winnaar van de wedstrijd mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018. We zetten tien feitjes over het treffen op een rij. Door Rik Spekenbrink

1. Debuut Bosnië

Bosnië en Herzegovina debuteert dit jaar in groep 1 van de Davis Cup, het één na hoogste niveau van de historische landenwedstrijd. In de eerste ronde werd overtuigend met 5-0 van Polen gewonnen. Nederland, dat in de eerste ronde een bye had, was in het verleden enkele keren kortstondig actief in de wereldgroep en wil terugkeren naar het hoogste niveau. De winnaar van dit duel speelt in september een promotieduel voor een plaats in de wereldgroep. Bosnië en Nederland troffen elkaar nog nooit.

2. Zestien fans

Vanwege geldgebrek bij de Bosnische tennisbond was de wedstrijd bijna 'teruggegeven' aan Nederland. Er wordt gespeeld in Zenica, op een uur rijden van hoofdstad Sarajevo. In de Zenica Arena ligt een hardcourtbaan. Er worden tweeduizend toeschouwers verwacht. Er zijn zestien Nederlandse fans afgereisd.

3. Bijzonder Zenica

Bosnië is geen doorsnee bestemming voor de tennissers. In Zenica klinkt elke dag meerdere malen het gebed van de moskee door de straten. Buiten hangt voortdurend een indringende lucht van brandstof. Binnen wordt massaal gerookt, ook bijvoorbeeld in het restaurant van het spelershotel. Bosnië is nog altijd bezig op te krabbelen na de Balkanoorlog van de jaren '90. Zestig procent van de jongeren is er werkloos.

4. Kopman Dzumhur

Volledig scherm Damir Dzumhur © EPA De Bosnische kopman Damir Dzumhur werd geboren één maand na het uitbreken van de oorlog in het land. Hij werd één dag na zijn geboorte voor acht maanden gescheiden van zijn vader. Als kind ging hij tennissen in het olympische stadion 'Zetra' in Sarajevo, waar in 1984 onder andere werd geijshockeyd. Het werd in 1992 verwoest door de Serviërs, maar na de oorlog hersteld met financiële steun van het IOC. Dzumhurs vader Nerfid is nog altijd één van zijn coaches.

5. Eerste Bosniër

Dzumhur was de eerste Bosniër die zich plaatste voor een grand slam. Hij haalde inmiddels zowel op de Australian Open als Roland Garros een keer de derde ronde.

6. Positief record

Zowel Dzumhur als de tweede man van Bosnië, Mirza Basic, hebben een positief record tegen Robin Haase, de kopman van Nederland.

7. Jarige Haase

Haase vierde donderdag zijn 30ste verjaardag.

8. Playing captain

Bosnië maakt gebruik van een 'playing captain', de 27-jarige Tomislav Brkic. Hij wordt morgen in het dubbelspel verwacht en wordt dan als captain op de bank vervangen door een teamgenoot.

9. Bosnië minder dan de buren

Vergeleken bij Servië en Kroatië is het tennis in Bosnië sterk achtergebleven. Bij de tennisbond werken maar een paar mensen, geld en faciliteiten voor de sport zijn er in het land amper. Maar Bosnië had al een grand slam kunnen winnen en misschien wel de Davis Cup, als in Bosnië geboren tennissers als Marin Cilic, Ivan Ljubicic en Ivan Dodig niet op enig moment in hun jeugd voor buurland Kroatië hadden gekozen. Damir Dzumhur kreeg die keuze in zijn jeugd ook twee keer voorgelegd, maar bleef zijn vaderland trouw.

10. Lijstaanvoerder Haarhuis

De nieuwe captain van Nederland, Paul Haarhuis, voert de lijst aan van Nederlanders met de meeste gespeelde Davis Cup-ontmoetingen. Hij deed 27 keer mee. Robin Haase komt in Zenica op 20, Thiemo de Bakker op 19.