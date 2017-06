De chaos werd onder Van Breukelen alleen maar groter

Alleen al de recente zoektocht naar een bondscoach: het hele proces ontspoorde totaal. Van Breukelen maakte als manager beginnersfouten, schiep onduidelijkheid, deed halve en hele toezeggingen, praatte en schipperde zichzelf volkomen klem. Om vervolgens bij Dick Advocaat uit te komen, een kandidaat die in veel opzichten voor de hand lag, qua bewezen ervaring en beschikbaarheid, maar die in eerste instantie geen moment in Van Breukelens plannen voorkwam. De optie Advocaat moest de technisch directeur letterlijk uit de krant halen, zoals de nieuwe bondscoach onlangs nog eens bevestigde. Een tussentijdse analyse van het sollicitatieproces in deze krant, veranderde diezelfde procedure volkomen, van de ene op de andere dag. Een zwaktebod in hoofdletters.

Het is slechts één van de vele voorbeelden uit de afgelopen twaalf maanden. Vrijwel elk dossier dat Van Breukelen in handen kreeg, ontspoorde, of het nu om de Prestatie en Innovatie Manager ging, het vertrek van assistent Marco van Basten, het ontslag van Danny Blind, het personeelsbeleid, de chaotische persconferenties of de uitvoering van het rapport ‘Winnaars van Morgen’.

Het ging maar door met de rampspoed. Toch verdienen de twaalf maanden van Van Breukelen ook enige context. De oud-keeper moest zichzelf zien te redden in een situatie van totale chaos in Zeist. Een uiteengevallen raad van commissarissen bijvoorbeeld, nota bene de mensen die Van Breukelen net zelf hadden aangesteld. Het ontslag van algemeen directeur Bert van Oostveen. Clubs die onderling óók verzopen in politiek gekonkel. Een verantwoordelijk directeur – Jean-Paul Decossaux – die uitblinkt in ijdelheid en een compleet gebrek aan voetbalkennis. En dan was er nog een verdeeld voetballand, dat vaak van cynisme en vijandigheid aan elkaar hing.

In een stevigere organisatie, in een duidelijker afgebakende functie, had Hans van Breukelen het misschien wat langer volgehouden – en hij had hoe dan ook minder zichtbare schade aangericht.



De kritiek die Van Breukelen kreeg op het rapport Winnaars van Morgen was soms buitenproportioneel: de technisch directeur had geen letter aan het plan meegeschreven. Tal van clubs en voetbalmensen droegen wel bij, terwijl Van Breukelen goedbeschouwd slechts uitvoerder was.



Maar ondanks die kanttekeningen was Van Breukelen niet slechts iemand op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De chaos werd niet bedwongen in zijn jaar aan het roer, integendeel juist, de Zeister crisis werd almaar groter. Voor een functie in de top van het voetbal is de oud-doelman domweg ongeschikt gebleken.