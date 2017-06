De Confederations Cup: moetje, medicijn en matige voorbode

Niet valsspelen - dus niet aan collega's vragen of Google gebruiken - en goed nadenken. Of gokken. Een opdracht voor de echte liefhebber: noem de winnaars van de laatste drie edities van de Confederations Cup? Vermoedelijk heeft u hier niet direct een antwoord op, hoewel de hoofdfoto een flinke hint is wat betreft de editie van 2013. En zo wel: chapeau!

De vraagstelling is flauw, want wie de foto bekijkt, weet het hele antwoord al. Brazilië won namelijk elk van de drie laatste uitgaves, vóór 2013 ook in 2009 en 2005. Maar zo makkelijk als de gemiddelde voetballiefhebber de laatste landskampioenen of Champions League-winnaars kan opdreunen, zo onbekend en onbemind is de Conferedations Cup. Hoewel de FIFA het toernooi uit alle macht onder de aandacht probeert te krijgen, loopt het grote publiek er bepaald niet warm voor. Maar in deze zomer waarin de mannen geen EK, WK of Olympische Spelen afwerken, en het EK voor vrouwen nog zo ver weg is, is het wél een prima medicijn voor de verplicht afkickende voetbalverslaafde.

Kunstmatig

Het toernooi werd in het leven geroepen door - en in 1992, 1995 en 1997 afgewerkt in - Saoedi-Arabië, voordat wereldvoetbalbond FIFA de organisatie in 1997 overnam en het deelnemersveld uitbreidde naar acht teams. Vanaf dat jaar heeft de FIFA Confederations Cup zijn huidige vorm en naam. Waar de eerste vier edities nog om de twee jaar werden gehouden, wordt het toernooi sinds 2005 - net als het WK en EK - om de vier jaar gehouden. Bovendien is het gastland de laatste jaren het land dat een jaar ná de Confed Cup ook het WK organiseert.

Quote Het is een mooi toernooi, en belangrijk ook. We nemen het zeker serieus Duitsland-bondscoach Joachim Löw Het zijn allemaal pogingen van de FIFA om het wat kunstmatige toernooi te pluggen, de bond noemt het zelfs 'het op één na grootste toernooi ter wereld'. Zo ziet verder overigens niemand het. Neem de Duitse ploeg. Het zijn mooie woorden van bondscoach Joachim Löw, op de website van de FIFA. ,,Dit is een mooi toernooi, en belangrijk ook. We nemen het zeker serieus, zijn gefocust en willen het best mogelijke resultaat halen." Dat zal wel zijn, maar ondertussen reist hij met een B-selectie af naar Rusland.

Zo laat Löw vrijwel al zijn wereldsterren - denk aan Toni Kroos, Manuel Neuer, Mats Hummels, Sami Khedira en Mesut Özil - thuis, maar mogen spelers als Diego Demme, Sandro Wagner, Marvin Plattenhardt, Benjamin Henrichs én Ajacied Amin Younes zich laten zien. Het valt Löw niet kwalijk te nemen. In de toch al overvolle speelkalender komt het toernooi voor vermoeide topspelers als een onsmakelijk en onwenselijk toetje.

Volledig scherm Het geïmproviseerde Duitsland, met onder anderen Amin Younes, Sandro Wagner, Lars Stindl, Leon Goretxa en Julian Brandt (vlnr). © AP

Oranje links

Zijn er dan helemaal geen redenen om te kijken? Natuurlijk wel! Ten eerste: de televisiekijker hoeft zich niet in te spannen, dus de eerder genoemde oververmoeidheid speelt voor de fans geen rol. Maar daarnaast valt er op papier genoeg te genieten. Zo komt Europees kampioen Portugal met de volledige armada naar Rusland, en zal supervedette Cristiano Ronaldo er alles aan doen om nog maar eens een beker te veroveren. Wat nou vermoeid? En Copa América-winnaar Chili staat met al zijn sterspelers eveneens garant voor spektakel.

Bovendien zijn er meer dan voldoende 'Nederlandse' links. Naast Younes zijn ook Nieuw-Zeelanders Tamati Williams (RKC Waalwijk) en Ryan Thomas (PEC Zwolle), Australiër Ajdin Rustic (FC Groningen), Kameroener André Onana (Ajax) en de Mexicanen Andrés Guardado en Héctor Moreno (beiden PSV) in Nederland actief. Daarnaast herbergt de selectie van Australië met Aaron Mooy en keeper Mitchell Langerak twee spelers met Nederlandse roots, voor wat het waard is.

Volledig scherm Aaron Mooy, zoon van een - hoewel zijn achternaam andersom doet vermoeden - Australische vader en Nederlandse moeder. © Getty Images

Vloek

Het toernooi gaat zaterdag om 17.00 uur van start, dan neemt gastland Rusland het op tegen Nieuw-Zeeland. In Groep A spelen ook Portugal en Mexico, terwijl Groep B bestaat uit Kameroen, Chili, Australië en Duitsland. Op zondag 2 juli weten we dan uiteindelijk wie zich de tiende winnaar mag noemen.

De kans dat het toernooi gewonnen wordt door een land dat dat nog niet eerder presteerde, lijkt behoorlijk groot. Van de vijf landen die de Confederations Cup al eens de lucht in mochten steken, doet dit jaar alleen Mexico mee. Maar de kans dat het winnende land volgend jaar ook wereldkampioen wordt? Die is niet bijzonder groot. Bekend fenomeen is De Vloek van de Confed Cup: nog nooit wist een winnaar ervan het daaropvolgende WK te winnen. Het geldt dus niet bepaald als goede voorbode voor de mondiale eindronde.