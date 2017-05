De lastige puzzel van succestrainer Vreven

Tot gisteren stond alleen vast dat Jorn Brondeel vertrekt. De doelman heeft voor vier jaar getekend bij FC Twente. Voor hem zal een vervanger worden gehaald, met de opmerking dat Andries Noppert op de deur staat te rammelen om de rol van eerste keeper over te nemen. De vraag is alleen of de clubleiding een ervaren man wil strikken als opvolger van Brondeel. Of dat Noppert in de voorbereiding op basis van gelijkwaardigheid de concurrentiestrijd aan mag gaan met een jonge talentvolle collega. Zoals Nigel Betrams (Willem II) waarmee meerdere gesprekken zijn gevoerd.



Aanvoerder Shane O'Neill was gehuurd van Apollon Limassol en is nog een jaar verbonden aan de Cypriotische club. Direct na het behalen van de promotie bleef hij cryptisch over zijn toekomst. De Amerikaanse verdediger staat open voor een langer verblijf, maar is ook afhankelijk van wat NAC met hem wil. Zijn kompaan achterin, Bart Meijers, is in onderhandeling met de club. Na de wedstrijd tegen NEC zei Meijers dat hij verwacht spoedig zijn handtekening te zetten onder zijn eerste (driejarig) profcontract. De laatste drie maanden is de verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde. Meijers is in korte tijd, samen met Mounir El Allouchi, uitgegroeid tot uithangbord van de regio. Middenvelder El Allouchi verlengde onlangs zijn aflopende contract met twee jaar. Daarnaast liggen rechtsback Fabian Sporkslede en vleugelaanvaller Giovanni Korte beiden tot de zomer van 2019 vast.