De Ligt met 17 jaar en 285 dagen jongste speler in Europese finale

De Ligt lost Alberto Malusci af. De Italiaan was 17 jaar en 313 dagen jong toen hij in 1990 twee minuten met Fiorentina mee mocht doen in de finale van de UEFA Cup tegen Juventus.



Ronald de Boer is nog steeds de jongste speler in een wedstrijd om de Europese Super Cup. Hij was op 24 november 1997 17 jaar en 193 dagen jong toen Ajax van Porto verloor (0-1).



Als Ajax de finale vanavond wint, dan lost De Ligt Robin van Persie (18 jaar en 275 dagen) af als jongste winnaar van de UEFA Cup/Europa League.