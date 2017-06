De mijlpalen van Messi

Slechts 577 wedstrijden had Messi nodig om de magische grens van 500 doelpunten in dienst van FC Barcelona te bereiken. Voor zijn jubileumtreffer koos hij een mooi moment uit: in blessuretijd van de Clásico tegen Real Madrid maakte hij in april van dit jaar de winnende (2-3). Inmiddels staat de teller al op 507 goals in alle competities.