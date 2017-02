De nieuwe Henry doet het al beter dan zijn voorganger

De fans van Manchester City kennen voormalig Arsenal-icoon Thierry Henry maar al te goed. Morgenavond kunnen ze tegen Monaco Kylian Mbappe aan het werk zien. De 18-jarige aanvaller die volgens kenners al verder is dan Thierry Henry was bij Monaco.

Mbappe wordt niet alleen vanwege zijn manier van spelen met Henry vergeleken. De aanvaller is ook doeltreffend en trekt vanaf links ook razendsnel naar binnen. Mbappe brak het record van Henry als jongste doelpuntenmaker ooit voor Monaco. De jongeling deed dat toen hij 17 jaar en 62 dagen oud was.

Mbappe kan ook nu al prima in het centrum uit de voeten, terwijl Henry pas op 21-jarige leeftijd door Arsenal-coach Arsène Wenger tot spits werd omgeturnd. Toen Monaco-coach Leonardo Jardim zijn topaanvaller Radamel Falcao rust gaf in een beker- en competitiewedstrijd, scoorde de Franse jeugdinternational in beide duels. Toen Jardim de twee onlangs tegen Metz samen liet spelen, maakte Mbappe een hattrick.

Toen Mbappe 14 jaar oud was, nodigde Real Madrid hem uit. Zinedine Zidane leidde hem rond op het trainingscomplex. Voor het talent een enorme belevenis. ,,Ik was maar een jongetje en de beste Franse speler ooit was gewoon tegen mij aan het praten. Ik besloot toen om toch voor Monaco te kiezen, omdat ik eigen land wilde blijven. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt.’’

Parijs

Kylian Mbappe is net als Thierry Henry en Anthony Martial (ex-Monaco en nu ManUnited) in de buitenwijken van Parijs opgegroeid. Net als Henry en Martial werd Mdappe opgeleid in Clairefontaine bij de Franse jeugdacademie. Paris Saint-Germain zou een logische vervolgstap zijn geweest, maar omdat de Parijse topclub vaak kiest voor aankopen en niet voor jonge talenten, werd het toch Monaco.

Bij AS Monaco speelt hij in een veelscorende ploeg: in de competitie staat de teller alweer op 76 goals. Mdappe blijft ondanks zijn sterrenstatus bescheiden. ,,Iedere speler wil zijn eigen geschiedenis schrijven. Henry heeft de zijne geschreven en ik hoop dat nog te doen. Ik hoop dat ik het even goed kan doen.’’

Ploegmaat Fabinho heeft geen moeite om Mdappe de hemel in te prijzen. ,,Hij zit vol verrassingen. We zien dat elke dag op het trainingsveld. Hij heeft geweldige vaardigheden, doet dingen die opvallen’’, aldus de verdediger.

Mbappe, wiens moeder als prof handbal speelde en wiens halfbroer profvoetballer was bij Stade Rennes, laat zijn zaken behartigen door zijn Kameroense vader Wilfried. Toen Kylian Mbappe eerder dit seizoen op de bank belandde, gaf vader Wilfried een interview aan een Franse krant waarin hij zei dat coach Jardim hem maar snel weer moest opstellen. En Jardim nam dat ongevraagde advies met succes over.

