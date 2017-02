De prinsjes van Arsenal en het konijnenhok in grootmoeders huis

Quote Het zijn hier lieve mensen, net zoals oma, maar ze hadden niet bepaald goed voor het huis gezorgd Sutton United-manager Paul Doswell Het contrast tussen beide clubs kan niet groter zijn. Te beginnen met de managers. Arsène Wenger staat bij Arsenal inmiddels onder ongekende druk. Na een 5-1 oorwassing bij Bayern München lijkt het er sterk op dat de Londenaren er niet in gaan slagen om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Alweer niet, voor de zevende keer in zeven seizoenen. Dat - in combinatie met een vierde plaats in de Premier League - maakt dat de fans wel klaar zijn met de Fransman.



Het zijn problemen waar zijn Sutton-collega Paul Doswell om alleen maar om kan lachen. Toch zouden de recente resultaten een beetje kritiek op hem absoluut rechtvaardigen. Sinds de FA Cup-winst op Leeds United op 29 januari won de ploeg geen wedstrijd meer. In de FA Trophy werd het tegen Boreham Wood 0-0 en 5-0, in de competitie verloor Sutton van Solihuill Moors (3-0) en Guiseley (2-1). Het leidt ertoe dat de club op het vijfde niveau slechts drie punten boven de degradatiestreep staat.

Volledig scherm Paul Doswell, manager van Sutton United. © Getty Images

Of Doswell onder druk staat? Geen sprake van. Hij kan bij zijn eigen fans behoorlijk wat potjes breken. Doswell voert zijn werkzaamheden namelijk gratis uit. Sterker nog: Engelse media schatten dat de manager in de afgelopen negen seizoenen iets meer dan veertigduizend pond per jaar in de club stak. Zijn eigen bedrijf is er sponsor. Met het geld van de trainer werd onder meer het nieuwe kunstgrasveld betaald. Het kunstgrasveld waar Wenger zich juist zo'n zorgen over maakt.



,,Het voelde een beetje alsof ik op bezoek ging bij oma thuis'', sprak Doswell in het verleden over zijn komst bij Sutton in 2008. ,,Het waren allemaal ontzettend lieve mensen, net zoals oma, maar ze hadden niet bepaald goed voor het huis gezorgd. Stap voor stap hebben we het een en ander proberen te verbeteren.''

Konijnenhok

Ook zullen de heren miljonairs nog even met hun ogen knipperen als ze hun kleedkamer binnenstappen. Houten bankjes in plaats van luxe stoeltjes, een verwarming die het niet doet, douches waar misschien wel - maar misschien ook geen - warm water uit komt... Waar de kleedlokalen in het Emirates Stadium ook moeiteloos bruidssuites in een vijfsterrenhotel hadden kunnen zijn, heeft de kleedkamer waar Arsenal zich vanavond omkleedt meer weg van een konijnenhok.

Volledig scherm Het kleine kleedkamertje voor de uitploeg op Gander Green Lane. © Photo News

Volledig scherm De douches in de kleedkamers van Gander Green Lane zijn bepaald niet luxe. © Photo News