Debutant schakelt publiekslieveling Tsonga uit

De Argentijnse nummer 94 van de wereld, debutant in Parijs, versloeg de als twaalfde geplaatste Tsonga in vier sets, 7-5 6-4 6-7 (6) en 6-4. Dat de publiekslieveling in Parijs het lastig had bleek al op gisteren, toen Olivo in de vierde set al een matchpoint kreeg. Die werkte Tsonga echter weg, waarna het duel wegens de invallende duisternis werd onderbroken.

Vandaag werd er nog slechts één game gespeeld, waarin Tsonga verloor nadat hij eerst nog drie matchpoints tegen had weggewerkt.

,,Ik wist dat ik er direct moest staan vandaag'', zei Olivo. ,,De afgelopen nacht kwam ik pas rond één uur in mijn hotel. Na een korte massage ging ik naar bed, maar slapen was moeilijk. Ik heb vervolgens elk punt gespeeld alsof mijn leven er van af hing. Dit is een geweldig succes.''