Deel stadion Bastia dicht na 'apengeluiden'

Janshen getergd om kwalificatie ‘tobsporters’

11:29 GENNEP - De gemoederen over het verplaatsen van het openingsduel van Flamingo’s Activia in de finalepoule – tegenstander Sneek zag het niet zitten om vanwege carnaval al op vrijdagavond te spelen – zijn weer bedaard. Wel wil aanvoerder Steffie Janshen van de volleybalsters vrijdagavond in Gennep (20.30 uur) de landskampioen op het veld nog van repliek te dienen.