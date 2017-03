Deense bondscoach: Geen risico met Dolberg en Jørgensen

,,Ik begrijp best dat Ajax en Feyenoord zorgen hebben om hun clubtopscorers'', zei bondscoach Age Hareide vandaag op een persconferentie. ,,Maar we hebben ze naar Denemarken gehaald omdat we geloven dat ze tijdig fit zullen zijn.''



,,We gaan heel voorzichtig met Kasper en Nicolai om", zo stelde Hareide de clubs enigszins gerust. ,,Er is een aangepast programma voor ze opgesteld en we zullen geen risico nemen. We kunnen het niet maken om ze met blessures terug naar Nederland te sturen."



Denemarken bereidt zich in München voor op het WK-kwalificatieduel van zondag met Roemenië.