Degradatiezorgen nemen toe voor Wolfsburg na winst HSV

HSV blijft ondanks de overwinning op plek 16 staan in de Bundesliga. Deze plek betekent aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs tegen degradatie naar de 2. Bundesliga. HSV overleefde dit al in 2014 en 2015. Afgelopen seizoen eindigde HSV op een tiende plaats.



HSV komt door de overwinning wel op 23 punten te staan na 23 duels. VfL Wolfsburg, sinds vorige week de ploeg van Andries Jonker, staat ook op 23 punten. Jonker speelde gisteren in zijn eerste duel als trainer van Wolfsburg met 1-1 gelijk bij FSV Mainz.



Op zaterdag 20 mei, bij de laatste speelronde in de Bundesliga, staan HSV en Wolfsburg tegenover elkaar in Hamburg. HSV en Wolfsburg zijn niet de enige Duitse grootmachten die een lastig seizoen doormaken. Nummer 14 Werder Bremen heeft 25 punten, nummer 13 Schalke 04 staat op 27 punten.