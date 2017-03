Depay met Lyon onderuit bij PSG

Alexandre Lacazette zette Lyon in Parijs al na zes minuten op voorsprong. Adrien Rabiot en Julian Draxler zorgden ervoor dat PSG in de achtervolging op koploper Monaco geen schade opliep. Depay werd in de 77ste minuut gewisseld.



Directe concurrent AS Monaco was vanmiddag, vier dagen na de sensationele uitschakeling van Manchester City in de Champions League, met 3-0 te sterk voor SM Caen.