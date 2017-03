Derde ontslag in twee jaar tijd voor Steve McClaren

Snowboarder Van Goor eindigt als 19de op WK in Spanje

21:49 Karel van Goor is gesneuveld in de kwartfinale van het WK snowboarden in Sierra Nevada in Spanje. De 20-jarige Nederlander die in Canada woont eindigde hierdoor op de negentiende plek. De Fransman Pierre Vaultier pakte het goud.