Deschamps houdt vertrouwen in Lloris ondanks blunder

Lloris ging vrijdag in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden in de fout. De keeper was ver uit zijn doel en schoof de bal in de voeten van Ola Toivonen. De oud-PSV'er schoot van grote afstand raak, en zorgde er zo voor dat Zweden met 2-1 won. Zweden heeft nu net zoveel punten als Frankrijk, dat dicht bij deelname aan het WK leek maar de resterende wedstrijden alsnog aan de bak moet. Eind augustus wacht de thuiswedstrijd tegen het Nederlands elftal, de nummer drie in de poule.