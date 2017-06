Deschamps voor treffen met Zweden: 'We blijven waakzaam'

,,We zijn kalm, maar we moeten ook bescheiden blijven, zeker na onze thuiswedstrijd in november tegen Zweden'', sprak de Franse oud-international behoedzaam. ,,We kunnen niet gaan denken dat we er al zijn. We hebben vertrouwen, maar blijven waakzaam.''



Het nog ongeslagen Frankrijk leidt in groep A met dertien punten, gevolgd door Zweden (tien punten), Bulgarije (negen) en Nederland (zeven). Oranje speelt morgen thuis tegen het zwakke Luxemburg, Bulgarije gaat op bezoek bij Wit-Rusland. De poulewinnaar verdient het WK-ticket, de nummer twee krijgt vrijwel zeker in de play-offs een herkansing.