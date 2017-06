Di Francesco wordt de nieuwe trainer van Strootman

AS RomaAS Roma heeft een week na het vertrek van trainer Luciano Spalletti naar Internazionale een opvolger gevonden. Eusebio Di Francesco ondertekende vandaag een tweejarig contract bij de nummer twee van vorig seizoen.

De 47-jarige Di Francesco voetbalde van 1997 tot 2001 bij AS Roma. In zijn laatste seizoen pakte hij de landstitel met de club. Als trainer was Di Francesco onder meer werkzaam bij Lecce en Sassuolo.

,,We hebben uitgebreid met Di Francesco gesproken, en wij geloven dat hij met de manier van voetballen die hij voor ogen heeft de juiste trainer voor AS Roma is'', zegt voorzitter Jim Pallotta.