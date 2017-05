Directeur Roma: Totti stopt aan eind van seizoen

NEC hoopt te leren van Real Madrid

15:31 ZEIST - De selectie van NEC keek dinsdagavond tijdens het korte trainingskamp in Zeist naar de Champions League-ontmoeting tussen Real Madrid en Atlético Madrid. ,,We hebben samen in het teamhotel naar de wedstrijd gekeken’’, zegt Wojciech Golla, die er lachend aan toevoegt: ,,Zo leren we hoe we beter moeten spelen.’’