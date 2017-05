Dit moet je weten voor Ajax-Manchester United

• Het is voor het eerst dat Manchester United in de finale van de UEFA Cup of Europa League finale staat. Die beker ontbreekt dus in de overvolle prijzenkast van de Red Devils.



• In de laatste 35 jaar lukte het maar twee Engelse clubs om te UEFA Cup of de Europa League te winnen. Liverpool deed het in het seizoen 2000/2001 en Chelsea in 2012/13.



• United snakt naar Europees succes. Van de laatste drie Europese finales die de ploeg van Mourinho speelde, gingen er drie verloren. In 2008 was Zenit te sterk in de Europese Super Cup (2-1). En in de Champions League finales van 2009 en 2011 was Barcelona de boeman (1-0 en 3-1).



• De kans dat United vanavond het net gaat vinden is groot. De Engelse grootmacht scoorde namelijk in 13 van de 14 Europa League wedstrijden dit seizoen. Alleen uit tegen Feyenoord op 15 september kwamen de Engelsen niet tot scoren (1-0).



• José Mourinho stond na al zijn de Europese finales als hoofdcoach met de Cup in zijn handen. Het begon in 2002/03 met de UEFA Cup met Porto. Een jaar later pakte hij met dezelfde club de Champions League. In 2009/10 won hij met Internazionale opnieuw de Champions League.