Djokovic alsnog snel klaar met Del Potro op volle dag

Bertens vechtend ten onder tegen sterke Halep

15:06 Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale van het graveltoernooi in Rome te bereiken. De Wateringse maakte indruk met haar veerkracht in de Italiaanse hoofdstad, maar moest toch haar meerdere herkennen in Simona Halep: 7-5 6-1.