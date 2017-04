Doek valt voor Sunderland, alle samenvattingen in PL

Voormalig FC Twente-speler Dusan Tadic miste in blesuretijd voor Southampton een penalty en verzuimde zo de zege veilig te stellen tegen Hull City. Met Erik Pieters op de bank werd er niet gescoord bij Stoke City en West Ham United. Jamy Vardy was trefzeker voor Leicester City tegen West Bromwich Albion.

Vandaag staan er vier duels in de Premier League op het programma: Manchester United ontvangt om 13.00 uur Swansea City, om 15.05 uur is Everton gastheer van koploper Chelsea en gaat Manchester City op bezoek bij Middlesbrough. Om17.30 uur is de kraker van de dag tussen Tottenham Hotspur en Arsenal. Dat laatste duel is live op AD.nl te volgen.