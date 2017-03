Doelman Bizot na dit seizoen weg bij Genk

Formule 1-virus bij Vitessenaar Kruiswijk

11:24 ARNHEM – Arnold Kruiswijk injecteert Vitesse met het Formule 1-virus. Met de start van het circus in Melbourne, dit weekeinde, is autosport een favoriet gespreksthema bij de Arnhemse club. De Groninger is een passioneel autosportliefhebber.