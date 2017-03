Doelman Ederson debuteert in Braziliaanse selectie

Ederson had half februari een groot aandeel in de zege van 1-0 van Benfica op Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

Brazilië speelt donderdag 23 maart de WK-kwalificatiewedstrijd uit tegen Uruguay, vijf dagen later is Paraguay de tegenstander in São Paulo. De Braziliaanse voetballers zijn hard op weg naar een ticket voor het WK 2018 in Rusland. Met 27 punten uit twaalf duels is de vijfvoudig wereldkampioen koploper in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Uruguay volgt op vier punten. De eerste vier van de tien landen zijn zeker van deelname aan het WK in Rusland.