‘Dolberg is met niemand te vergelijken’

,,Toen ik deze zomer begon bij Ajax, kende ik hem nog helemaal niet,’’ aldus trainer Peter Bosz. ,,Maar zijn ontwikkeling is fantastisch. Hij is een geweldig talent met bijzondere kwaliteiten, die gedurende het seizoen alleen maar beter is geworden.’’



Vanuit de zaal klonken daarop als snel vergelijkingen: is Dolberg met Zlatan Ibrahimovic te vergelijken, of toch meer met Dennis Bergkamp? ,,Ik haat vergelijkingen tussen spelers,’’ aldus Bosz. ,,Hij is niet de nieuwe Bergkamp, hij is ook niet de nieuwe Ibrahimovic. Kasper Dolberg is gewoon Kasper Dolberg, een speler met zijn eigen stijl en zijn eigen karakter. Laten we dat vooral zo houden.’’