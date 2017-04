Dortmund baalt van 'maskerstunt' Aubameyang

Eerder deed Aubameyang al varianten met Spiderman en Batman-maskers, maar de actie van gisteren schoot diens werkgever Borussia Dortmund in het verkeerde keelgat.



De Duitse topclub vond het niet gepast dat Aubameyang een masker opzette dat hij had gedragen tijdens de Nike-commercial The Masked Finisher. De kledingsponsor van Dortmund is Puma. ,,Het kan niet zo zijn dat Nike op deze manier zijn economische belangen een impuls geeft. Dat is zo'n groot bedrijf onwaardig'', aldus Dortmund-president Hans-Joachim Watzke vandaag in Kicker.