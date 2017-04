Dortmund hoopt op Bender tegen Monaco

De 27-jarige controlerende middenvelder maakte vorige week tegen Monaco zijn eerste speelminuten na een paar maanden blessureleed. Bender stond woensdag in de basis op de plek van de Spaanse verdediger Marc Bartra, die een dag eerder gewond was geraakt bij de aanslag in Dortmund op de spelersbus.

Bender maakte in het verplaatste duel een eigen doelpunt en werd halverwege gewisseld, iets wat hem drie dagen later ook gebeurde tegen Frankfurt, toen vanwege een blessure. Reus bleef zaterdag na rust ook achter in de kleedkamer. Tuchel wilde bij een voorsprong van 2-1 voorzichtig omspringen met zijn aanvaller, die dit seizoen vanwege fysieke problemen al zoveel wedstrijden miste.

De al langer geblesseerden Mario Götze, André Schürrle en Sebastian Rode ontbreken net als Bartra in de selectie voor de return tegen Monaco. Het nog altijd aangeslagen Borussia Dortmund moet in het Stade Louis II minimaal twee keer scoren, na de nederlaag van 2-3 in eigen stadion. ,,We zijn geen dromers, we weten dat onze kans klein is'', zei directeur Hans-Joachim Watzke voor vertrek. ,,Maar we hebben een kans en daar gaan we voor.''