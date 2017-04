Dortmund in extremis langs Gladbach

Van Duinen juicht morgen extra hard voor ADO

21:16 Met een fraaie kopbal hielp Mike van Duinen Excelsior aan drie heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De spits bewees daarmee het ongelijk van zijn trainer, Mitchell van der Gaag. ,,Hij zegt dat het beter kan, maar hier was volgens mij weinig mis mee”, klinkt het lachend, om vervolgens toch nog wat in te binden. ,,Ik ben het wel met hem eens, hoor. Het kan nog wel wat beter.”