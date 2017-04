Dortmund na aanslag: Wij spelen voor iedereen

,,De BVB-familie was altijd al heel sterk wanneer er met moeilijke situaties moest worden omgegaan. Dit is misschien wel de moeilijkste situatie van de voorbije decennia. Ik ben er echter van overtuigd dat we ons sterker dan ooit zullen tonen'', aldus Hans-Joachim Watzke, bestuursvoorzitter van Borussia Dortmund. ,,We spelen niet alleen voor onszelf, we spelen voor iedereen. We willen tonen dat terreur en haat ons doen en laten niet kunnen bepalen. En we spelen uiteraard voor Marc Bartra, die zijn team wil zien winnen.''