Dortmund sluit bizarre week af met knappe zege

AS Roma laat punten liggen in titelstrijd

17:09 AS Roma heeft puntenverlies geleden in de strijd om het kampioenschap van de Serie A. In Rome kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen Atalanta: 1-1. Jasmin Kurtic scoorde namens de bezoekers, topschutter Edin Dzeko bezorgde de thuisploeg nog een puntje.