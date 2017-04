Dortmund-speler Bartra geopereerd na explosie

Dybala ziet jeugddroom uitkomen tegen Barcelona

0:49 Paulo Dybala zegt dat hij in Argentinië op 17-jarige leeftijd al droomde van een avond als deze. De aanvaller scoorde twee keer tegen FC Barcelona (3-0). ,,Ik ben heel blij want als jong ventje wilde ik deze momenten al heel graag meemaken en dat is uitgekomen.’’