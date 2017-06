Drie Franse tennissters in achtste finales

Alizé Cornet schaarde zich vandaag bij de laatste zestien met een verrassend eenvoudige zege op de als negende geplaatste Agnieszka Radwanska uit Polen (6-2 6-1). Haar landgenote Caroline Garcia won even later een spannende ontmoeting met Su-Wei Hsieh uit Taiwan: 6-4 4-6 9-7.

Kristina Mladenovic plaatste zich gisteren al voor de achtste finales. Zij moet het nu opnemen tegen de Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza. Cornet en Garcia strijden tegen elkaar om een plaats in de kwartfinale. Mary Pierce was in 2000 de laatste Franse tennisster die Roland Garros op haar naam schreef.