Drie Nederlanders in team van de week Europa League

De drie Nederlanders hadden allemaal een belangrijk aandeel in het doorgaan van hun ploegen naar de kwartfinale. De Ligt (Ajax) deed zijn verdedigende taken uitstekend, Boëtius (Genk) gaf een assist en Babel was met twee doelpunten de grote man bij Beşiktaş.



Kasper Dolberg is genomineerd voor de titel Speler van de Week, maar gek genoeg is er geen plekje voor hem ingeruimd in het elftal. Op de site van de UEFA is er naast Dolberg de keuze uit Juan Mata (Manchester United), Ricardo Quaresma (Beşiktaş) en Daniele De Rossi (AS Roma).