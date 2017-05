'Dries Mertens langer bij Napoli'

LIVE: Barney heeft zege nodig, MvG tegen Taylor

20:07 Speelronde 15 van de Premier League Darts is vanavond in Shefffield. Met Raymond van Barneveld, die nog vecht voor een plek in de play-offs, tegen Dave Chisnall en koploper Michael van Gerwen tegen Phil Taylor. Mis hier niets! Premier League, speelronde 15 (best of 12 legs) LIVE: Wright - Lewis 0-0 Van Barneveld - Chisnall Wade - Anderson Van Gerwen - Taylor