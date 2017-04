Drogba (39) naar Phoenix Rising

De 39-jarige Drogba komt één jaar voetballen voor Phoenix Rising en gaat daarna als bestuurder verder bij de club waarvan hij ook direct mede-eigenaar is geworden.



De Ivoriaan speelde de afgelopen twee seizoenen in de Major League Soccer voor Montreal Impact. Drogba bewees met 21 doelpunten in 33 competitiewedstrijden dat hij het scoren nog altijd niet is verleerd. De spits beleefde zijn gloriejaren bij Chelsea, waarvoor hij in acht seizoenen meer dan 150 treffers maakte. De belangrijkste was in de finale van de Champions League in 2012 tegen Bayern München. Drogba tekende kort voor tijd voor de gelijkmaker en schoot later ook de beslissende strafschop binnen.



De aanvaller keerde in 2014 voor een jaar terug bij Chelsea, na avonturen in China en Turkije. Nu bouwt hij rustig af in Noord-Amerika. ,,Ik wil Phoenix Rising helpen zowel binnen als buiten de lijnen zich te ontwikkelen'', zei Drogba.