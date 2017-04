Duel Lyon gestaakt na dubbele aanval Bastia-fans

Vierde zege Gilbert in Amstel Gold Race na aantrekkelijke finale

17:18 Hij won de Ronde van Vlaanderen met een aanval van heel, heel ver. Hij deed hetzelfde in tal van andere Vlaamse voorjaarswedstrijden. En in de Amstel Gold Race doet Philippe Gilbert (34) hetzelfde: ver voor de finish aanvallen en het afmaken in de finale.