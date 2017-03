Duitsland en Tsjechië boeken eenvoudige overwinningen

Kenianen pakken goud en zilver bij WK veldlopen

18:28 De Keniaanse hardloper Geoffrey Kamworor heeft in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn wereldtitel veldlopen geprolongeerd. De Keniaan troefde zondag in 28.24 minuten over tien kilometer zijn landgenoot Leonard Barsoton af. Het brons ging naar de Ethiopiër Abadi Hadis.