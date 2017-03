Duitsland-Engeland mooi oefenaffiche

Weinig Gelderse steun voor inkrimping eredivisie

7:20 NIJMEGEN - Vanuit de Gelderse clubs in het betaalde voetbal is er weinig steun voor het plan de eredivisie in te krimpen. NEC, De Graafschap en Achilles’12 staan niet te springen de hoogste klasse terug te brengen van achttien naar zestien clubs.