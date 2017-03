Duitsland tegen Engeland zonder Khedira

KNVB doet 'uiterste best' voor extra kaarten finale Vitesse-AZ

17:04 ARNHEM - De KNVB gaat ‘zijn uiterste best’ doen om extra kaarten te regelen voor de bekerfinale in De Kuip op 30 april. Zowel voor Vitesse als voor AZ, want na de Arnhemmers verkochten ook de Alkmaarders hun tickets voor het duel in recordtijd.