Dybala ziet jeugddroom uitkomen tegen Barcelona

Barcelona wacht opnieuw inhaalrace na afstraffing in Turijn

0:00 Barcelona heeft weinig geleerd van het pak slaag in de achtste finales van de Champions League bij Paris Saint-Germain. Vanavond verloor de Spaanse topclub ook met grote cijfers van Juventus: 3-0. Over acht dagen wacht Barça opnieuw een inhaalrace in Camp Nou.