Eden Hazard: Titel komt ons toe

Voor Hazard was het zijn tweede titel met Chelsea. ,,,Over het hele seizoen verdienden we dit. Het is geweldig om dit te vieren met de fans'', zei de Belgische international tegen Sporza. ,,We begonnen in de titel te geloven toen we dertien wedstrijden na elkaar wonnen. Dit jaar de titel winnen is ongeveer hetzelfde gevoel als anders, maar het is wel met andere spelers. Het is altijd een goed gevoel om de titel te winnen.''



Doelman Courtois sprak van een mooie revanche. ,,Vorig seizoen was ronduit slecht. Daarom is het fantastisch om terug te slaan met de titel. Iedereen heeft zijn rol bij Chelsea. Daarom vind ik het zo mooi voor Michy. Hij speelde niet vaak, maar scoorde nu wel."